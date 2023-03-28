Kocaeli'de 27 Mart - 2 Nisan Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İzmit Belediyesi Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, Minik Eller Anaokulu öğrencilerini ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Açıldığı günden bu yana özellikle gençlerin uğrak noktası olan İzmit Belediyesi Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinin ziyaretçileri bu sefer miniklerdi.

Minik Eller Anaokulu 3-4-5 yaş grubundan toplam 34 öğrenci, 27 Mart - 2 Nisan Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Leyla Atakan Şehir Kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphaneyi gezerek kitapları inceleyen minik öğrencilere İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ceren Öker Cömert eşlik etti. Daha sonra boyama etkinliği yapan miniklere masal kitabı hediye edildi.