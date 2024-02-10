Tahmini Okuma Süresi: dakika

İzmit’in efsane başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük galası öncesi gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Süleyman Demirel Kültür Merkezi önüne dev ekran kurulacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi'nin yapımcısı olduğu, Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük galası yarın akşam gerçekleştirilecek. Saat 18.00’da Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) yapılacak olan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galası için İzmit Belediyesinin tüm ekipleri hummalı bir şekilde çalışıyorlar.

İZMİTLİLER LEYLA HANIMI İZLEYECEK

Ekipler yarın gerçekleştirilecek gala öncesinde SDKM önüne dev ekran kuracaklar. SDKM fuaye alanlarına yerleştirilecek 2 LED ekran ve televizyonlardan da aynı anda izlenebilecek. Ayrıca ‘Leyla Hanım’ Arasta Park’ta 2 salonda eş zamanlı gösterime sunulacak. Gösterimler ücretsiz olacak. Yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, Senarya Danışmanlığını Gani Müjde’nin üstlendiği Leyla Hanım belgesel filmi yoğun katılımla İzmitlilerin beğenisine sunulacak.