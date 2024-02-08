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Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galası, 11 Şubat Pazar günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi gala yapıyor. Gala, sürpriz konukların katılımıyla 11 Şubat Pazar akşamı saat 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak.

USTA OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, Senarya Danışmanlığını Gani Müjde’nin üstlendiği Leyla Hanım belgesel filminde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırıyor. Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatını anlatan dökü-drama türünde film için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gala programına tüm İzmit halkı davetli.