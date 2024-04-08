Lezita, geleneksel iftar yemeklerinde bu yıl da çalışanları ile bir araya geldi. Üretim tesisinin yanı sıra Saruhanlı ve Tire çiftlikleri, çeşitli illerdeki şube müdürlükleri ve kuluçka merkezlerinde Ramazan ayının başından itibaren düzenlenen iftar organizasyonlarına çalışanlar ve ailelerinden oluşan toplam 7000’e yakın kişi katıldı.İZMİR (İGFA) - Lezita, geleneksel olarak düzenlediği Ramazan İftar Yemekleri’nde bu yıl da binlerce çalışanını aileleri ile birlikte aynı sofrada buluşturdu. Lezita’nın Kemalpaşa’daki üretim tesisinin yanı sıra Saruhanlı ve Tire çiftlikleri, çeşitli illerdeki şube müdürlükleri ve kuluçka merkezlerinde düzenlenen iftar organizasyonları, Karagöz-Hacivat oyunları, semazen gösterileri ve geleneksel Türk kültürünün diğer renkli unsurları ile Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde zenginleştirildi.

İftar yemeklerini geleneksel hale getirdiklerini dile getiren Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, “Lezita ailesi olarak on bir ayın sultanı Ramazan’da bağlarımızı pekiştiriyoruz. Barış, sevgi ve hoşgörünün, birlik ve beraberliğin simgesi Ramazan’da çalışanlarımızla birlikte aynı sofrada buluşmaktan, onlarla sohbet etmekten, duygu, düşünce ve umutlarını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu nedenledir ki Lezita ailesinin her bir üyesi iftar organizasyonlarımızı heyecanla bekliyor. Bu yıl iftar yemeklerimizde toplamda 7000’e yakın kişiyi ağırladık. Birlik ve beraberliğimizi vurgular nitelikteki iftar organizasyonlarımız sadece bir yemek paylaşımı değil, toplumsal değerlere verdiğimiz önemin de göstergesi. İftar yemeklerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğiz” diye konuştu.