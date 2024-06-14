Lezita, “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2023” araştırmasında “Piliç Eti” sektöründe 2’nci sırada yer alırken “Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller”de 7’nci oldu. Ürünlerini yaklaşık 70 ülkeye gönderen Lezita, 2024’te ihracat pazarını genişleterek yurt dışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

İSTANBUL (İGFA) - İhracat faaliyetlerini ülkelerin farklı damak tatları, kültürleri ile tüketici alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak yürüten Lezita, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2023” araştırmasında “Piliç Eti” sektöründe 2’nci sırada yer aldı. Lezita, şirketlerin 2023 yılı verilerine göre değerlendirildiği araştırmada “Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller” kategorisinde ise 7’nci oldu.

ÜRETİMİNİN YÜZDE 18’İNİ İHRAÇ EDİYOR

Türkiye'nin en büyük ihracatçılarına ödülleri TİM Olağan Genel Kurulu’nun da yapıldığı “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde verildi. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül ödülle ilgili değerlendirmesinde, “Ülkemizin ihracatına, ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvelerini verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında yer almanın verdiği gururla daha iddialı hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Lezita, üretiminin yüzde 18’ini ihraç ediyor. Ürünlerini Amerika Kıtası, Afrika, Asya ve Avrupa olmak üzere 4 farklı bölgedeki yaklaşık 70 ülkeye gönderen Lezita, 2024 yılında da ihracat pazarına yeni ülkeler ekleyerek yurt dışındaki iddiasını güçlendirecek.