Lezita, 2024-2025 sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Basketbol A Takımı’nın ana sponsorluğunu üstlendi. Sponsorluk anlaşması çerçevesinde Lezita’nın logosu, Göztepe Basketbol formasının göğüs alanında yer alacak.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin en sevilen piliç eti markalarından Lezita, İzmir’in önde gelen spor kulüplerinden Göztepe Basketbol ile iş birliği yaptı. Lezita, 20 yıllık aranın ardından basketbol parkelerine dönen Göztepe Basketbol A Takımı’nın ana sponsoru oldu. Göztepe Basketbol ile Lezita arasındaki iş birliği, 25 Eylül 2024 tarihinde İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. İmza törenine Şube Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Aksay, Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Göztepe Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Özcanım katıldı.

“BU HEYECANLI YOLCULUKTA GÖZTEPE BASKETBOL’UN YANINDA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül imza töreninde yaptığı konuşmada, “Lezita olarak, bir yandan halkımızın dengeli ve güvenli beslenmesine katkıda bulunurken diğer yandan ülkemizin değerlerine ve bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlama hedefiyle yol alıyoruz. Türk basketbolu Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atıyor. Her yıl üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Bu anlaşmayla ana sponsorluğunu üstendiğimiz Göztepe Basketbol’un önemli başarılara imza atacağına inancımız tam. Bu heyecanlı yolculukta Göztepe Basketbol'un yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Göztepe Basketbol ile birlikte nice başarılara imza atacağız. Türk sporuna verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz” dedi.

“LEZİTA BASKETBOLA OLAN İNANCIYLA KULÜBÜMÜZÜN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ OLDU”

Göztepe Basketbol, 2024-2025 sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek. Göztepe Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar törendeki konuşmasında, ''20 yıl aradan sonra yeniden yapılanma sürecinde, basketbol şubemize üç yıldır değerli destekleriyle güç katan ve A Takımımızın ana sponsorluğunu üstlenen Lezita’ya çok teşekkür ederiz. Bir hayalimiz vardı ve üç yıl önce bu hayali Lezita ile birlikte büyüttük. Bu zorlu yolculukta yanımızda olmaları, bizlerle omuz omuza yürümeleri bizlere gurur veriyor. Lezita ailesi, basketbola olan inancı ve bağlılığıyla kulübümüzün başarısı için verdiğimiz mücadelenin en büyük destekçilerinden biri oldu. Bu iş birliği sayesinde güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Göğsümüzde gururla taşıdığımız, hep yanımızda olan yol arkadaşımız Lezita ile daha büyük başarılar için el ele veriyoruz” ifadelerini kullandı.