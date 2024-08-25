Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İzmit Kulfallı, Arızlı ve Akpınar’da yetiştirilen Osmanbey, Çavuş, Kınalı Yapıncak Ve Balbal üzümlerinin hasadı başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kendine has tadı ve lezzetiyle bilinen, tüketicilerin yoğun rağbet gösterdiği İzmit Kulfallı, Arızlı ve Akpınar mahallerinde bin bir emekle yetiştirilen üzümlerin ilk hasadına başlandı. İzmit’in Kulfallı, Arızlı ve Akpınar mahallelerinde, “Osmanbey”, “Çavuş”, “Kınalı Yapıncak” Ve “Balbal” üzüm türleri yetiştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gübre ve mazot desteğinden yararlanan üreticiler, olgunluğa ulaşan üzümlerin 1,5 ay sürmesi beklenen hasat mesaisine başladı.

ÜZÜMLER SEPETLERE DOLMAYA BAŞLADI

Kulfallı’da Yüksek Oğuz’a ait bağda gerçekleştirilen ilk üzüm hasadına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Dursun, Kulfallı Mahalle Muhtarı Yüksel Oğuz, Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, Akpınar Mahalle Muhtarı Kenan Obuz ve üzüm yetiştiricileri katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ve hasadın bereketli olması temennisini iletti. Balaban ve beraberindekiler mevsimin ilk üzüm hasadını yaptı. Kesilen üzüm salkımları sepetlere dolduruldu, daha sonra traktör ve kamyonetlere yüklendi. Hasadın ardından toplanan üzümler, katılımcılara ve vatandaşlara ikram edildi. Üzüm yetiştiricileri, bu sene üzümün veriminden memnun olduklarını belirterek, kendilerine tarımsal desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

ÜZÜM ÜRETİCİLERİ VERİMDEN MEMNUN

Üzüm yetiştiricisi ve aynı zamanda Kulfallı Mahalle Muhtarı Yüksel Oğuz bu sene üzümün verimli ve bereketli olduğunu söyledi. Önce çavuş üzümünün hasadını yaptıklarını, sonra sırasıyla balbal, kınalı yapıncak ve Osmanbey üzümlerinin toplanacağını belirten Oğuz, “Kocaeli’de üzüm denince Kulfallı, Arızlı ve Akpınar üzümleri akla gelir. Çok eskilerden beri burada üzüm yetiştiriciliği yapılır. Dedelerimizden kalma mirası bugün de sürdürüyoruz. İnşallah gençlerimiz de sürdürür. Üzüme çok talep var. Kocaeli Büyükşehir’in mazot ve gübre desteği sayesinde üzümlerimizi yetiştirdik. Tahir Büyükakın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devamını bekleriz” diye konuştu.

“ÜZÜMLERİMİZ YERLİ VE ORGANİK”

Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın çiftçilerin üretmesi için gereken destekleri verdiğini belirterek, “Tüm üreticiler adına teşekkür ediyorum. Üzümlerinin ilk hasadını başlattık. Üzümlerimiz güzel ve bereketli. Satışımızda sorunumuz yok. Çiftçilerimiz hasattan memnun. Çok uzun yıllara dayanan üzüm yetiştiriciliği yapılıyor bu bölgede. Biz de bugünlere taşıdık. Yerli ve organik üzümlerimiz halkımız rahatlıkla tüketebilir. Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Akpınar Mahalle Muhtarı Kenan Obuz da yetiştirdikleri sofralık üzümlerin, Türkiye’nin en güzel üzümlerinden olduğunu vurgulayarak, “Üzümlerimiz gibi yaprakları kalitelidir. Çok incedir ve dolmalık olarak rağbet görür. Hasadımız 1,5 ay devam edecek, sonra bağbozumu olacak. Pekmez yapacağız. Sera işi de yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin tarımsal destekleriyle üretmeye devam ediyoruz. Tahir Büyükakın başkanımıza desteklerini esirgemediği için teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.