Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi netleşti. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav tarihi olarak 15 Haziran 2025 Pazar günü açıklandı.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

Bu arada eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.