Tahmini Okuma Süresi: dakika

LGS'ye son 100 gün kala LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için kritik ve değerli bir sürece girilmiş bulunuyor. Rrehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, bu süreçte öğrencilerin nasıl çalışması gerektiğini anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Öğrencilerin son 100 gün içinde ilk yapması gereken şeyin kendilerini değerlendirerek eksikliklerini belirlemek olduğunu ifade eden Rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, tüm deneme ve test kitaplarındaki konu listesini analiz ederek, eksik konu ve kaynak bırakmadan program yapılması gerektiğine dikkati çekerek, bu 100 günü geçirmenin öncelikleri olması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin Eylül ayından bu yana LGS için hazırlandığını ve şu anda sayısız denemeye girmiş durumda olduklarını söyleyen Çağla Akyavaş, “Bu durumda öğrencilerimizin deneme analizlerini yapıp ortalama net sayılarını belirlemeleri ve hedefledikleri yüzdelik dilim için gereken netleri araştırmaları gerekiyor. İnternetten geçmiş senelerdeki yüzdelik dilimlere, o yüzdelik dilim için yaklaşık kaç net yapıldığına bakarak bu veriye erişebilirler. Ayrıca artık öğrencilerimiz soru bankasından ziyade denemelere ağırlık vermeli, denemelerde çıkan hatalarına yönelik soru bankalarından o konuya ait soruları çözmeye devam etmeliler. Kısacası, asıl süreç denemelerle yürütülmeli diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere önerisinin sıkça çıkan konulara ağırlık vermesi gerektiğini vurgulayan Akyavaş, özellikle bu 100 gün içinde öğrencilerimize önerdiğimiz noktaları kendilerine göre adapte etmeleri gerektiğini söyledi. Öğrencilerin farklı pozisyonların da olabileceğini belirten Akyvaş, "Konuları tamamlayan, eksiği olmayan, yeni nesil sorularda başarılı öğrenciler düzenli tekrarlar yapmalı ve sınav tipi, çıkmış soruları çözmeli. Ayrıca kendilerine bir tekrar kitabı yapıp birinci dönem konularını da unutmamak adına o kitaptan düzenli soru çözmelidir. Eksik konuları olanlar ve yeni nesil soru yapamayan öğrencilerimiz ise hemen harekete geçmeli, eksikliklerini belirleyip bunları kapamak için en basit tabiriyle kendini kampa almalıdır. Her hata doğruya giden bir adım olarak görülmeli ve üzerine gidilmelidir. Ayrıca çok fazla konu eksiği olan öğrencilerimiz için bile 100 gün çok uzun bir süre ve bu sürede ciddi bir çalışmayla her şey rayına oturabilir. Fakat sınava az bir süre kala öğrencilere önerim, sıkça çıkan konulara ağırlık vermenin özellikle, katsayısı yüksek derslere öncelik vermenin mantıklı bir strateji olduğu yönündedir" diye konuştu.