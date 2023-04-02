Bölgesel Amatör Ligi’nin 23.Haftasında deplasmanda Yunus Emre Belediye Spor’un konuğu olan Aliağaspor FK, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Muradiye Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk Aliağalı taraftarlarla birlikte izledi.

Aliağalı taraftarlar şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Aliağalı taraftarlar 90 dakika boyunca yaptıkları tezahüratlarla galibiyette önemli bir pay sahibi oldular.

Mücadele ev sahibi takımın başlama vuruşuyla başladı.

Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan karşılaşmada konuk ekip ilk dakikalardan itibaren üstünlüğünü hissettirmeye başladı.

Karşılaşmanın 8.dakikasında sol taraftan ceza alanı içerisine yapılan ortada önünde kalan topu filelere gönderen İlhan Aslanoğlu, Aliağaspor FK’yı 1-0 öne geçirdi.

Bu gol ilk yarının da skorunu belirledi. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremeyince mücadele Aliağaspor FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.