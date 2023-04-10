Çayırova Belediyesi basketbol takımı Türkiye Basketbol 2.Ligi C Grubu 18.hafta maçında Üsküdar Belediyesi’ni 74-52 yenerek grup aşamasını galibiyetle tamamladı ve 16 turuna adını yazdırdı. Çayırova Belediyesi normal sezonun kapanış maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu ve Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Başkanı Hasan Akan protokol tribününden takip etti. Sayı düellosu ile geçen ilk periyodu Çayırova temsilcisi 28-20 önde tamamladı. İkinci periyotta 8 sayılık avantajını koruyan yeşil beyazlılar soyunma odasına 44-36’lık skorla gitti. Mücadele dozunun üst noktada olduğu 3.periyotta takım savunmaları ön plana çıktı. Konuk ekibin katı savunmasına iyi savunma ile karşılık veren lider son periyota 57-48 önde girdi.

Final periyodunda yıldız oyuncuları ile farkı açan Çayırova Belediyesi savunmada da rakibine geçit vermeyerek maçı 74-52’lik skorla kazandı.

Grup aşamasını zirvede tamamlayan Çayırova Belediyesi C grubunda ilk iki sırada yer aldığı için play off aşamasını doğrudan geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Grubunu lider tamamladığı için seri başı olma hakkı kazanan Çayırova Beleyesinin muhtemel rakipleri belli oldu. Çayırova Belediyesi son 16 turunda Rino Seramik- Karşıyaka Belediyesi Gençlik S.K eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İki maç kazananın çeyrek finale yükseleceği turda maçlar 24-27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Saha avantajını elinde bulunduran Çayırova Belediyesi ilk maçta rakibini evinde ağırlayacak.