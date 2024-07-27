CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, "İktidarın tarım politikaları üreticiyi mağdur ediyor, gıda fiyatları rekor kırıyor" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Türkiye'deki tarım politikalarının üreticileri mağdur ettiğini ve gıda fiyatlarının dünyadaki düşüşe rağmen Türkiye'de rekor kırdığını belirtti. İlçe Başkanı Çakır, limon örneğini vererek, plansızlık ve dikkatsizlik sonucu yaşanan fahiş fiyat artışlarını eleştirdi.

LİMON ÜRETİCİSİNİN SESİNE KULAK VERİLMEDİ

İlçe Başkanı Çakır, hasat zamanı üreticilerin sesine duyarsız kalınmasının, toplama-taşıma ve depolama süreçlerindeki plansızlığın, Türkiye gibi dünyanın sayılı limon üreticisi ve ihracatçısı olan bir ülkede, kilosu 1 TL olan limonun marketlerde 100 TL'ye satılmasına neden olduğunu söyledi. İlçe Başkanı Çakır, “Dünyada gıda fiyatları gerilerken Türkiye’de yüzde 68 artıyor! İktidarın izlediği tarım politikalarıyla, her yıl farklı ürünlerde yinelenen kıtlık ve fahiş fiyatlar bu yıl limonda yaşanıyor. Limonun türlerine göre hasat dönemlerinde dalında kalan, toplama, işçilik, depolama vb. maliyetlerle dalında çürümeye terk edilen limon, yılın 12 ayı tüketilen bir ürün olmasına karşılık hasat dönemlerinde üreticinin sesine kulak verilmeyince kıt ve bulunamaz hale geldi.”dedi.

DEPREM VE GÖÇÜN ETKİLERİ

Hatay, Adana ve Mersin'de limon hasadının en yoğun olduğu bölgelerde deprem ve göç nedeniyle tarım işçisi eksikliğinin yaşandığını belirten Çakır, bu durumun limon kıtlığına yol açtığını ifade etti. İlçe Başkanı Çakır eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz şubat ayında Hatay’da Ziraat Odaları, Üretici Birlikleri, Kooperatifler ve Sivil Toplum Örgütlerinden oluşan 23 kuruluşun oluşturduğu Limon Platformu günlerce düzenlediği toplantılarda, yaptığı açıklamalarda iktidara ve tüm ülkeye çağrıda bulundu. Deprem nedeniyle ilden yaşanan göç sonrası kırsal nüfusun azaldığı, yeterli tarım işçisinin olmadığı, ürünün ağaçta kaldığı, limon kıtlığı yaşanacağı uyarıları yapıldı. O dönemde pek çok sanatçı, gençlik örgütleri limon hasadına katılıp farkındalık yaratmaya çalışsa da yeterli olmadı. Tonlarca ürün dalında çürümeye terk edildi.”

ÜRETİCİNİN MAĞDURİYETİ ARTIYOR

Dalında toplanmayan limonların ağaçlara zarar verdiğini ve bir sonraki yıl ürün miktarının düştüğünü vurgulayan Çakır, "Hatay, Adana, Mersin’de çoğu üretici dalında kilosu 35 kuruş ile 1 TL arasındaki ürünü toplayamadı. Limon ağaçları kökünden kepçeyle söküldü. Toplanabilen ürünlerden çok küçük bir kısmı Niğde’deki doğal mağaralarda ya da soğuk hava depolarında depolanabildi. Şimdi iktidar limonda fahiş fiyat gerekçesiyle soğan ve patatesteki gibi ürün olmayan depoları basarak algı yaratmaya çalışıyor. Ancak ürün yok, limon yok. Kökünden kepçeyle sökülen binlerce limon ağacı nedeniyle gelecek yıllarda da limon üretimi düşebilir.”

BAKANLIKLARIN YANLIŞ POLİTİKALARI

Ağustos ayında başlayan Mayer türü limon hasadının fiyatları biraz düşürebileceğini belirten Çakır, “Aynı sorunun tekrar yaşanmaması için ürünün hasat, toplanma, taşıma, kasalama, depolama aşamalarında üreticiye destek vermek zorunludur. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüm bu sorunları görmezlikten gelerek Türkiye’de yeterli limon olduğunu, fırsatçıların fahiş fiyat uyguladığını söylüyor. Ticaret Bakanlığının depoları basıp fiyatları düşüreceğini savunuyor. Yıllardır aynı yanlışlarda ısrar edildiği ya da bilerek aynı yanlışlar yinelendiği için dünyada en pahalı gıdayı Türk vatandaşları tüketiyor.”dedi.

DÜNYA VE TÜRKİYE'DEKİ FİYAT FARKI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünya gıda fiyatlarının haziran ayında aylık bazda değişmediği ve yıllık yüzde 2,1 gerilediği bir dönemde, Türkiye'de gıda fiyatlarının yıllık yüzde 68 artarak rekor kırdığını belirten Çakır,“Her Bakan değiştiğinde değişen politikalarla ülke tarımı, üretimi geriliyor. Tıpkı ağaçlarını sökmek zorunda kalan limon üreticisi gibi sahipsiz bırakılan üreticinin, çiftçinin mağduriyeti her yıl daha da artıyor. İktidarın vurdumduymazlığıyla sorunların daha da büyüyerek süreceği, her yıl farklı ürünlerde kıtlık, yokluk, fahiş fiyat yaşanmaya devam edeceği anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

TARIM POLİTİKALARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, hükümetin tarım politikalarını eleştirerek, üreticilerin ve çiftçilerin mağduriyetinin artmaya devam edeceğini, gıda fiyatlarının düşmesi için üreticilere gerekli desteğin verilmesi gerektiğini vurgulayarak“Üreticiye kulak verilmeli, tarım politikaları yeniden gözden geçirilmelidir.” dedi.