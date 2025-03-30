Dijital pazarlama sektörünün gizli kahramanı olarak bilinen ve 810 milyondan fazla kullanıcısı bulunan LinkedIn için önemli değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcisi Yasin Kaplan, bu kullanıcıların 65 milyonu karar verici pozisyonda olduğunu belriterek, son verilere göre LinkedIn’de verilen reklam harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 21 artış gösterdiğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - LinkedIn hem iş arayanlar için hem de özellikle iş dünyasının önemli kitlelerine ulaşmak için eşsiz bir fırsat sunuyor

LinkedIn’in iş dünyasının adeta bir buluşma noktası haline geldiğini belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, rekabetin düşük olduğu ve rakiplerden öne çıkma fırsatının bulunduğu bu mecra olduğunu belirterek, LinkedIn reklamcılığının diğer platformlardan daha belirgin ve hedef odaklı bir yapı sunduğunu kaydetti.

"Reklam paneli üzerinden, doğru hedef kitleye ulaşmak için marka bilinirliği yaratma, dönüşüm odaklı kampanyalar oluşturma ya da ürün üzerinde düşünme sağlama gibi birçok farklı seçenek mevcut" diyen Kaplan, "LinkedIn’in sunduğu hedefleme yöntemlerinden bir diğeri ise pozisyon bazlı hedefleme yapabilme imkanıdır. Yani, sadece belirli pozisyonlardaki kişilere ulaşmak mümkündür. Örneğin, reklamınızın sadece satın almacılara, pazarlama müdürlerine ya da insan kaynakları uzmanlarına görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, marka bazlı hedefleme de yapılabilir. Yani, sadece belirli bir markada çalışan kişilere reklam gösterilebilir” diye konuştu.

LİNKEDIN’DE NİTELİKLİ ÇALIŞAN BULMANIN PÜF NOKTALARI

Deneyim bazlı hedefleme ile nitelikli aday arayanlar için önemli bir fırsat sunulduğunu belirten Kaplan, “Kariyer bazlı kırılımlar yaparak hedef kitle daraltması ile işletmelerin nitelikli çalışan bulabilmesi daha kolay hale gelebildiğini belirtti.

Diğer mecralarda bulunan standart demografik hedefleme ve ilgi alanı hedefleme gibi seçeneklerin yanı sıra, LinkedIn’de daha detaylı hedefleme seçenekleri sunulduğunu ifade eden Kaplan, "Bunun dışında, LinkedIn’deki reklam modelleri, web sitenizin trafiğini artırma, etkileşim alma veya video izlenmesi sağlama gibi hedefler de oluşturulabilir. Bir diğer reklam modeli ise LinkedIn’in in-mail aracılığıyla mesajlaşma yöntemidir. Bu yöntemle, kullanıcının etkileşime geçmesi sonucu doğrudan bir mesajlaşma süreci başlatılabilir. LinkedIn reklamlarıyla dönüşüm hedefleri belirlemek de mümkündür. Web sitenizdeki satışları artırmaya yönelik kampanyalar yapılabilir. Aynı zamanda iş başvuruları almak amacıyla, potansiyel işe alım adaylarına yönelik dönüşüm hedefleri belirlenebilir" dedi