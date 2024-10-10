Öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabileceği, yenilikçi öğrenme süreçlerini tamamen kendilerine göre şekillendirebileceği bireysel öğrenme platformu "MEBİ" hayata geçiriliyor.ANKARA(İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla, sınıflarda farklı yeteneklere ve ilgilere sahip öğrencilere yönelik "zenginleştirilmiş" ve "destekleyici" eğitimlerin sunulacağı "farklılaştırılmış eğitim" yaklaşımı benimsendi.

Ayrıca yeni müfredatla getirilen "beceri temelli" eğitime geçişin kolaylaştırılması için eğitimde yapay zekâ teknolojilerine ağırlık verildi ve Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) içerikler zenginleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı; dijital içeriklerini artırarak yenilikçi, esnek, YKS'ye hazırlık sürecini destekleyecek ve öğrenme süreçlerini tamamen kişiselleştirilebildiği bireysel öğrenme platformu MEBİ'yi lise öğrencilerinin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama hedefiyle tasarlanmış platformun erişime açılmasıyla ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere bulundukları yer ve koşullardan bağımsız eşit eğitim imkânlarının sunulması amaçlanıyor.

Ayrıca MEBİ'nin dijital kaynakları ve interaktif materyalleri öğrencilerin derslerini pekiştirmelerine, konu tekrarlarını istedikleri zaman yapabilmelerine ve öğrenme sürecine aktif katılımlarına da imkân sağlıyor.

Yapay zekâ, öğrencinin çalışma planını oluşturabilecek ve öneriler getirebilecek MEBİ'de öğrenciler için geniş bir video havuzu ve soru bankası, konu özetleri, rehberlik videoları ve interaktif testler yer alacak.

Buna göre platformda 1.036 ders anlatım videosu, 17 bin 97 dakikadan oluşan videolu içerik, 1.036 konu özeti ve 61 bin 361 soru bulunacak. Platforma, yeni müfredatın uygulandığı 9. sınıf ders içeriklerinin yıllık plana uygun olarak yüklenmesiyle sürekli güncellenmesi sağlanacak. Bireysel öğrenme platformu MEBİ kapsamındaki konu anlatım videoları ile öğrenciler, öğrendiklerini pekiştirebilmelerinin yanı sıra konu özetlerindeki anahtar bilgilerle de öğrenme sürecini kolaylaştıracak.



Yapay zekânın etkin kullanılacağı platformda, sistem öğrencilerin öğrenme izlerini takip ederek süreç içinde öğrenciye geri dönüşlerde bulunarak çalışma planını yeniden şekillendirmelerine yardımcı oluyor.



Tüm soruların videolu çözümlerinin yer alacağı MEBİ'de öğrenciler anında videolu çözümlere ulaşarak verimli ve disiplinli bir çalışma süreci geçirecek. Platformda ayrıca öğrenciye sistemdeki çalışma verilerinden oluşan ayrıntılı raporlar sunularak dinamik şekilde gelişimleri gösterilecek.

MEBİ, "YKS Hazırlık", "Okul Dersleri", "Deneme/Yazılıya Hazırlanıyorum", "Çalışma Planı", "Raporlama" ve "Rehberlik" olmak üzere 6 modülden oluşacak. Öğrenciler istediklerinde platform üzerinden ülke genelinde 2025 Haziran ayına kadar yapılacak 10 TYT, 6 AYT ve 6 YDT denemesine katılabilecek.