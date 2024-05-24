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Dereceye girenlere ödülleri İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve duayen sanatçı Bedia Akartürk tarafından takdim edildi.

Yarışmada; ‘Gar mı Yağmış Yüce Dağlar Başına’ adlı eserle Karabağlar Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Nisanur Yılmaz üçüncü, ‘Yar Yüreğim Yar’ adlı eserle Çiğli Tuğba Özbek Anadolu Lisesinden Naz Akan ikinci oldu. ‘Ben Kendimi Gülün Dibinde Buldum’ adlı eserle Gaziemir Mimar Kemalettin Anadolu Lisesi'nden İrem Erolise birincilik ödülüne layık görüldü.

Seçici kurulunda; Bedia Akartürk, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musiki Konservatuarı’ndan Doç. Dr. Hale Yamaner Okdan, Salih Sütoğlu, Fikret Döğücü ve Anıl Ar gibi birbirinden değerli alanında uzman isimlerin yer aldığı yarışmada, tatlı bir rekabet içinde yarışan gençler tüm hünerlerini sergiledi.

Yarışmada;A. Sibel Akkuş ‘Feracemin Ucu Sırma’, Naz Akan ‘Yar Yüreğim Yar’ İrem Erol ‘Ben Kendimi Gülün Dibinde Buldum’ Mehmet Ali Ertaş ‘İki Keklik’Nisanur Yılmaz ‘Gar mı Yağmış Yüce Dağlar Başına’ Özge Uğraş ve Deniz Altuğ‘Edremit’in Gelini’, Ela Buldaş‘Çalın Davulları Çaydan Aşağı’ adlı türkülerle yarıştı.

Türkülerin efsanesi Bedia Akartürk’ün de jüri üyesi olduğu yarışmada; güçlü sesleriyle dinleyenleri büyüleyen genç yetenekler, davetlilerden tam not aldı. Programda güçlü sesiyle türkülere ses verenduayen sanatçı, dinleyenlerden büyük alkış aldı.

29 - 30 Nisan tarihleri arasında 27 ilçenin katıldığı yarı finalde,finale kalan ilçeler; Bergama, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Menderes oldu.

BEDİA AKARTÜRK JÜRİ ÜYESİ OLDU

Programa, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, duayen sanatçı Bedia Akartürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, eğitim yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması’ final programında ödüller sahiplerini buldu. İZMİR (İGFA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kültür sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen ‘Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses İcra Yarışması' final programı, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleşti.

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