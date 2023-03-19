Güçlü bir donanmaya sahip olan itilaf devletlerine karşı kazanılan tarihi zaferlerden olan Çanakkale Destanı, Aydın Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından canlandırıldı. Giydikleri askeri üniforma ve ellerine aldıkları Türk bayrakları ile Çanakkale Harbi’ni anlatan liseli gençler, izleyenleri adeta tarihi yolculuğa çıkarttı. Dönemin güçlü itilaf devletlerine karşı kazanılan ve dünya tarihine damga vuran zaferin, canlandırıldığı etkinlikte öğrenciler cephede ve cephe gerisinde yaşananları sahneledi. Aydın Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Çanakkale Destanı canlandırması, izleyicilerinden tam not alırken, duygu dolu anlar yaşattı. Etkinliğe, Efeler Türk Halk Müziği Çocuk Korosu da eşlik etti.

Çanakkale Savaşı’nın esir olmaktansa özgür ölmeyi yeğleyenlerin zaferidir diyen Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan; “Bundan tam 108 Yıl önce, 253 bin vatan evladı, bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale’ye çağrılmıştır. Hedef, vatan savunması, hürriyet, bağımsızlık ve istiklal mücadelesidir. Çanakkale’yi, Çanakkale yapan, gelenler değil, gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki, çelik ve barut, inancın, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki, ben esir yaşamaktansa, özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhudur. Davaları büyüktü, vatan davasıydı. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı rahmet ve minnetle yad ederim. Ruhları Şad olsun” dedi.