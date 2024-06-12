Liseli gençler Pfizer Türkiye ofisinde bilim ve eğitimle dolu heyecan verici bir deneyim yaşadıİSTANBUL (İGFA) - Bilim Kahramanları Derneği'nin öncülüğünde, Pfizer Türkiye'nin katkıları ile 2021 yılından bu yana gençlere eğitim ve kariyer yolculuklarında çeşitli bilim dalları ile ilham vermeyi amaçlayan “Bilim Gençlerle Kazanacak” Projesi, Pfizer ofisinde gerçekleşerek lise öğrencilerini eğitim ve bilimle buluşturdu.

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir'in açılış konuşması ile başlayan etkinlik, Pfizer Türkiye Medikal Direktörü Dr. Kemal Kendir'in “Pfizer'de Bilim ve İlaç Keşfi” ve Pfizer Türkiye ve MERA Bölgesi (Ortadoğu, Rusya ve Afrika) Çalışan Deneyimi Kıdemli Direktörü Seda Tamur Oğralı'nın “Pfizer'de Kariyer ve Çalışma Ortamı” başlıklı eğitici sunumlarıyla devam etti.

Sunumların ardından liseli gençlerin katılımıyla Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve BAU STEM Direktörü Doç. Dr. Defne Yabaş'ın rehberliğinde “Çileğin DNA'sını Çıkaralım” başlıklı bilim atölyesi gerçekleştirildi.

Bu deney ile öğrencilere DNA'nın keşfinden başlayarak modern bilimdeki rolüne kadar geniş bir perspektif sunuldu. Genetik mühendislik ve biyoteknoloji, tarımda daha dayanıklı ve verimli bitki türleri geliştirilmesine, sağlık alanında genetik hastalıkların tedavisine ve çevre koruma çalışmalarına kadar çeşitli alanlarda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlara olan katkılar da ele alındı.

14-18 yaş aralığındaki lise öğrencilerinin katılımıyla Pfizer Türkiye ofisinde düzenlenen etkinlik sonrasında gençlere katılım ve teşekkür belgesi verildi.