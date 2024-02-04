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Geleceğin Robotik Mühendisleri 10-11 Şubat tarihlerinde Hisar Okulları'nın ev sahipliğinde yarışacak.İSTANBUL (İGFA) - Hisar Okulları, 10-11 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı etkinlikle Türkiye'nin dört bir yanından genç yetenekleri bir araya getirerek onlara bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sunuyor. Etkinlik, gelecek vadeden bir bölüm olan robotik mühendisliğine olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Dünyada teknoloji temelli sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri, çocukluk yaşlarından itibaren problem çözme becerisinin geliştirilmesidir. Bu, eğitimde Problem ve Proje Tabanlı Öğrenme modeli ile başlıyor. “Science” (Bilim), “Technology” (Teknoloji), “Engineering” (Mühendislik) ve “Mathematics” (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşan STEM eğitimini uygulayan Türkiye’deki pek çok okul öğrecilerine küçük yaştan itibaren problem çözme ve buluş yapma becerisini kazandırıyor. Bu alanda sunulan robotik ve kodlama eğitimleri de çocukların analitik düşünme yeteneklerine katkıda bulunuyor. Bu alanda birçok farklı yönde gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük ivme kazanan ülkemizde, öğrencilere yönelik yapılan bu tarz etkinliklerle de üreten, teknoloji geliştiren ve dünya çapında etki yaratan bir Türkiye için de sağlam ve kıymetli temeller atılıyor.

Teknolojiyi sadece kullanan değil üreten ve geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Hisar Okulları, dünya genelinde 1.700'den fazla yarışmada 50 ülkeden 20.000'den fazla takımın katıldığı, en büyük ortaokul ve lise robot programı VEX Robotics Competition'ın Türkiye Şampiyonası öncesinde gerçekleştireceği son turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Yarışma, tüm Türkiye’den 40 tan fazla takımdan katılacak genç yetenekleri bir araya getirerek, kendi tasarladıkları robotlarla yarışma şansı sunacak. Turnuva süresince öğrenciler, takım çalışması, liderlik ve problem çözme gibi kritik becerilerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulacaklar.

Etkinlik; Pozitif Teknoloji, Eğitimde İnovasyon Derneği, Educat Robotics, Sardunya Catering ve MetaFour Event sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

KATILIMCILAR ŞÖYLE:

● Açı Lisesi, İstanbul

● Akhisar Çatı Education, Manisa

● Alanya Robotic Coding, Antalya

● Ankara Fen Lisesi, Ankara

● Balıkesir Açı Koleji, Balıkesir

● Büyükçekmece Doğa Koleji, İstanbul

● Darüşşafaka Eğitim Kurumları, İstanbul

● Doğa Koleji Bahçeşehir Kampüsü, İstanbul

● Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü, İstanbul

● Doğa Koleji Tuzla Kampüsü, İstanbul

● Düşünür Koleji, Bursa

● İbrahim Özaydın Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul

● İdv Özel Bilkent Lisesi, Ankara

● İstanbul Havalimanı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul

● İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Ekrem Elginkan Lisesi, İstanbul

● Mba Okullari Schools, İstanbul

● Özel Çağdaş Fen Lisesi - Anadolu Lisesi, Eskişehir

● Özel Florya Koleji, İstanbul

● Özel Florya Doğa Anadolu Lisesi, İstanbul

● Özel Sezin Lisesi, İstanbul

● Özel Üsküdar Sınav Anadolu Lisesi, İstanbul

● Pertevniyal Lisesi, İstanbul

● Serçev Engelsiz Mtal, Ankara

● Tarsus American College, Mersin

● Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi, Tekirdağ

● TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, Kocaeli

● Tevfik Fikret Lisesi, Çankaya

● Tübitak Fen Lisesi, Kocaeli/Gebze

● Uğur Okulları, İstanbul

● Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul