Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarında güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri bugün askıdan indiriliyor.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere 20 Mart Pazartesi günü İlçe Seçim Kurulları’nca askıya çıkarılarak, itiraz süreci başlamıştı.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri için süre bugün sona eriyor.

2 Nisan itibariyle askıdan indirilecek listelerle ilgili YSK’nin internet sitesi https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/ adresinden de bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanması yapılabiliyor.