Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde beklenen lodos, fırtına nedeniyle önemli uyarılarda bulundu. Doğu kesimlerinde don olayı beklendiğinin de altı çizildi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Marmara ve Trakya'nın doğusu, Ege'nin kuzey ve doğusu, (Mersin hariç) Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Samsun, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İstanbul ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İç Ege'nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR 14°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) kuzey ve batısı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 18°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yarın (Pazar) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 8°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -8°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -9°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yarın (Pazar) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT 3°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Karadeniz’in batısı 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, gece saatlerinden itibaren 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,00 m; Görüş: İyi.