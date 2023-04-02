Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde beklenen lodos, fırtına nedeniyle önemli uyarılarda bulundu. Doğu kesimlerinde don olayı beklendiğinin de altı çizildi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Marmara ve Trakya'nın doğusu, Ege'nin kuzey ve doğusu, (Mersin hariç) Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Samsun, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İstanbul ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İç Ege'nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 13°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) kuzey ve batısı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 11°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 18°C
Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yarın (Pazar) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -8°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -9°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yarın (Pazar) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SİİRT 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Karadeniz’in batısı 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, gece saatlerinden itibaren 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,00 m; Görüş: İyi.