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Logoterapi nedir? Logo terapi süreçleri nelerdir? Logoterapi ve insanlar arasındaki ilişki nasıldır? Psikolog ve Logo Terapist Beria Bilge Şener, Logoterapi ile ilgili merak edilenleri Herkes Duysun’a anlattı.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Ömer DEMİR - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Viktor Frankl tarafından geliştirilen Logoterapi, insanların hayata bakış açılarını daha da anlamlı kılan ve onları anlamsız duygulardan kurtaran bir yöntemdir.

Logoterapinin, ‘insanların hayatı anlamlandırma sanatı’ olduğunu söyleyen Psikolog ve Logoterapist Beria Bilge Şener, uzun yıllar çeşitli alanlarda çalıştıktan sonra psikolojinin çeşitli alanlarında logoterapi öğrendiğini ve şimdi ise logoterapist olarak çalıştığını söyledi.

"HER İNSAN ÖZELDİR, ANLAMLAR KİŞİYE ÖZELDİR"

Logoterapinin tarihçesini anlatan Şener, logoterapinin anlam bulma çabası olarak kullanılan bir düşünce yöntemi olduğunu ifade etti.

Logoterapide her insanın özel olduğunu ifade eden Şener, "Anlamlar kişiye özeldir. Frankl ise anlam ve değeri aynı anda kullanırdı. İnsanlar anlamı nasıl bulabilir? İnsanlar bunu hissederek anlamlandırıyordur. İnsanlarda birtakım yetenek ve beceriler vardır, eğer eğitim sırasında bu yeteneklerin ve becerilerin üstü örtülmüyorsa ortaya çıkar. Kişi yetenek ve becerilerini kaybetmemiş ise süreç onu anlama götürecektir. Bazı şeylerden hoşlanıyor, bazı şeylerden hoşlanmıyor olabilirsiniz. İşte bu nedenler sizi anlama götüren yoldur. Ne yazık ki eğitim sırasında kişiler, hoşlandıkları ilgi alanlarına değil, sadece eğitime yönlendiriliyor. Örneğin; ‘Oynama, ders çalış , müzikle uğraşma , ders çalış!’ Durum böyle olunca kişiler hayatındaki anlamı bulamıyor. İnsanlar sahte anlamlar peşinde koşabiliyor. Başarı ve para insanları yanlış yöne sürükleyebilir. Bir sınavda kaçıncı sırada olmak bir başarı olarak tanımlanıyor? O puanı almak bir başarı olarak görülebilir. O başarı kişinin anlamıyla bağlantılı ise başarılıdır.” diye konuştu.