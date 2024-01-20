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Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği (LojiDer), sektördeki güncel gelişmeleri ve gelecek planlarını basın mensuplarıyla paylaşmak amacıyla düzenlediği toplantıda, kuruluş amacını ve misyonunu açıkladı. Lojider’de Kocaeli bölgesinden çok sayıda firma da yer alıyor.KOCAELİ (İGFA) - Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği'nin, düzenlediği basın toplantısına derneğin kurucu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Düzenlenen toplantıda sektördeki güncel gelişmeleri, amaçlarını ve gelecek planlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

30 Ekim 2023'te kurularak uluslararası ve ulusal lojistik hizmetleri sunan firmaları bir çatı altında toplamayı misyon olarak belirlemiş olan derneğin kurucu üyesi Şerife Türünç'ün basın bildirisini okudu.

Toplantıda LOJİDER’in basın açıklamasını ise dernek kurucularından ZEN Lojistik Genel Müdürü Şerife Türünç yaptı. Türünç, Türk Lojistik Sektörü, ülkemizin iç ve dış ticaretine ve gündelik yaşam kalitemizin korunmasına geçmişte olduğu gibi gelecekte de önemli katkılar vermeye devam edeceğini belirterek, "Ülkemizin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı ekonomik kalkınmasına ve hizmet ihracatına katkı sağlayan ve her ilimize yayılan güçlü bir lojistik ordusu bulunmaktadır. Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılının ilk günü olan 30 Ekim 2023 tarihinde ülkemizde ulusal ve uluslararası lojistiği temsil eden ve taşımacılık (karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu), depolama, katma değerli hizmetler (paketleme, etiketleme, barkodlama, paletleme vb.), sipariş ve stok yönetimi, destekleyici hizmetler (muayene, ekspertiz, gözetim, bağlama ve emniyete alma, konteyner astarı serimi, fumigasyon uygulaması), gümrükleme ve lojistik hizmet sigortası alanlarında iştigal eden firmaları aynı çatı altında bir araya getirmek amacıyla, lojistik sektöründe yeni ve güçlü bir ses olma vizyonu ile kurulmuştur" diye konuştu.

Türünç, derneğin kuruluşundan bu yana geçen kısa zamanda üye sayılarının 150'ye ulaştığını belirterek, "Meslektaşlarımızın bu desteği ile ülkemizin 7 bölgesinden üyelerimiz bulunmaktadır. Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ülküsü ve ortak akıl ile hareket eden ve ülkemizin her ilinde üretilen lojistik hizmetin sesi olan bir Sivil Toplum Kuruluşu olacaktır" dedi.