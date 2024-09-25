Birçok şehirde tedarik sorunu dolayısıyla aşılamanın aksadığını belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, eksik kalan aşı mecburen bir ay sonraya bırakıldığını belirterek, en önemli koruyucu sağlık hizmetinin aksatıldığını öne sürdü.ANKARA (İGFA) - Aile Sağlığı Merkezi hekimleri ve sağlık çalışanlarının üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası, en önemli koruyucu sağlık hizmeti olan aşılamanın tedarik ve lojistik sorunları konusunda aksadığı, aşılamalar ertelenerek yapılıyor uyarısında bulundu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr Derya Mengücük, aşı yetersizliğinin aile hekimi ve aile sağlığı ebe ve hemşirelerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Dr. Derya Mengücük “Hepatit B başta olmak üzere, Tetanoz, KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), Hepatit A ve Suçiçeği aşılarında yetersizlik nedeniyle aşılar ertelenmek zorunda bırakılıyor. Hatta aynı anda, aynı aşının yapılması gereken çocuklar için; daha acil olana yapılması, diğerinin daha sonra aşı geldiğinde yapılmak üzere ertelenmesi öneriliyor. Eş zamanlı yapılması gereken üç aşıdan ikisi yapılıp, biri olmadığı için yapılamıyor. Eksik kalan aşı mecburen 1 ay sonraya bırakılıyor. Bu durum bebek ve çocukların aileleri tarafından da hoşnutsuzluk ve kuşku ile karşılanıyor. Bir günde işlemleri bitecek iken tekrar Aile Sağlığı Merkezlerine gelmek zorunda kalıyor.” diye konuştu.

Bu durumda ailelerin de hem ekonomik hem de zaman açısından zorlandığına işaret eden Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr Derya Mengücük, hekim, ebe ve hemşirelere aşıların ne zaman temin edileceği bilgisi verilmediğinden kesin bir aşı tarihi belirlemenin de mümkün olmadığını, bu nedenle ailelerle sağlık çalışanları arasında tartışma ve şiddet olasılığının arttığını anlattı.

TAŞIMA AŞI İLE HİZMETLER DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr Derya Mengücük “Bazı illerde, İlçe Sağlık Müdürlükleri aşı yetersizliğinden kaynaklanan aksamaları azaltmak için ASM’ler arası aşı transferi yapıyor. Her ASM’nin ilerleyen günlerde tahmini ihtiyaçlarını sorup, bir ASM den alıp diğerine götürerek eksikliği gidermeye uğraşıyor. Adeta taşıma aşı ile aşılama hizmetleri döndürülmeye çalışılıyor. Aşının ne zaman yeterince temin edileceğini maalesef onlar da bilmiyor” diye konuştu.

Aşı ile önlenebilir hastalıkların sonuçlarını, aşı ve aşılamanın kıymetini çok iyi bilen biz Aile Hekimliği çalışanları olarak ”Bugün aşı yok, yarın gel“ demek istemediklerini ifade eden Dr Derya Mengücük “Koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşıların lojistik yönetiminden sorumlu Sağlık Bakanlığının, bu en temel sağlık hizmetini hiçbir eksiklik, yetersizlik, gecikme olmayacak şekilde planlamasını ve sağlamasını istiyoruz. Yaşanabilecek tedarik sorunlarını öngörmesini ve bu şekilde sorunlar oluşmadan gidermesini bekliyoruz. Aşı karşıtlığının giderek arttığı günümüzde; koruyucu hekimliğin en birincil bileşeni aşılamanın böyle tedarik ve lojistik sorunları nedeniyle aksamasını kabul etmiyoruz” dedi.