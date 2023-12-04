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GCA Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sakin Acı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde AK Parti'den belediye meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - AK Parti'den Gemlik Belediye Meclis Üyesi aday adaylığını açıklayan Sakin Acı, zeytin ve zeytinyağı ihracatında Gemlikli zeytin üreticisi ve zeytinci esnafın paydan hakkını alamadığını ifade etti.

"Yerelde talip olduğumuz Gemlikli hemşehrilerimizi temsil etmek için çıkmış olduğumuz yolculuğumuzda Gemlik’e belediye başkanı seçilecek arkadaşımız ve şehrimizin tüm dinamikleri ile şimdi bu başarıya katkı koyma hizmet etme sırasının bizde olduğu düşüncesindeyim" diyen Acı, "Gemlik'in değerli iş insanları ve zeytinci esnafı ile dış ticaret işlemlerinde emanetçisi olduğumuz şirketimizdeki tüm ekip arkadaşlarımız ile yurtdışındaki pazar adreslerini birikimimizle hizmet vermek için tüm üretici ve zeytinci esnafımızın yanındayız. Çünkü ülkemize ve dahi memleketim Gemlik’e “Hak için halka hizmet” desturu ile verilmiş bir sözümüz var" diye konuştu.