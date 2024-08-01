Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye’nin vefatı üzerine dikkat çekici bir açıklama yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye’nin vefatı üzerine açıklamada bulundu. Başkan Ayva açıklamasında Heniye'nin mücadelesi ve ölümüne ilişkin dikkat çeken bilgilere yer verdi.

Açıklamasında Gazze halkının refahı için verdiği mücadele ile tanınan İsmail Heniye'nin yaşamına değinen Lokman Ayva, bu mücadeleyi ve Heniye’nin fedakarlıklarını şu sözlerle ifade etti: “Haniye, Gazze’deki çocukların, kadınların, yaşlıların ve gençlerin daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla büyük bir mücadele vermiştir. Onun idealleri, Gazze halkının özgürlüğü ve insan haklarıydı.” Ayva, Heniye’nin bu uğurda çeşitli zorluklarla karşılaştığını ve sonunda da hayatını kaybettiğini belirtti.

Ayva, Batılı devletlerin ve İsrail’in, Gazze halkının temel haklarını bile tanımamasının büyük bir haksızlık olduğunu belirtti. “İsrail ve Batılı devletler, Gazze’deki insanların temel insan haklarına sahip olmalarını istememektedir. Bu durum, tarih boyunca süregelen sömürü ve zulüm politikalarının bir devamıdır. Ancak, Haniye ve Hamas, bu zulme karşı direnişin sembolü olmuştur,” dedi.

Ayva’nın metni, Heniye’nin ölümüne dair çarpıcı değerlendirmeler içeriyor: “İsmail Heniye de daha önceki milyarlarca insan gibi bu dünyadan ayrılacaktı. Hırsızlık yaparken balkondan düşerek, kumar masasında silahlı çatışmada, alkollü araba kullanırken uçurumdan aşağı uçarak, fakir ülkelerden kaçırılan çocukları ifal ederken kalp krizinden de ölebilirdi. O, aralarında yaşadığı insanların çektiği acıları dindirmek, çocuklar ölmesin, kadınlar-erkekler-yaşlılar-gençler-köylüler-şehirliler kısaca insanlar yaşasın ideali için çalıştı, uğraştı, çocuklarını feda etti, eşini feda etti, kardeşlerini feda etti. En sonunda da kendini feda etti.”

Heniye’nin mücadelesinin neden hedef alındığını Ayva şu sözlerle açıkladı: “Peki Haniye ne yaptı da ondan kurtulmak istediler? Gazzeliler de Filistin’in tamamındakiler de diğer insanlar gibi yaşayabilsinler, okula gidebilsinler, çalışabilsinler, yuva kurabilsinler, evlerine ekmek götürebilsinler, çocuklarına oyuncak alabilsinler diye mücadele etti. Peki İsrail, Amerika ve Batılı pek çok devlet bunu neden istemez? Çok basit. Bu Batılı azınlık daha iyi yaşasın, daha çok bizi sömürüp keyif yapsın diye. Şu anda bunlara en bariz direnebilen grup Hamas ve Haniye olduğundan ondan kurtulmak istediler.”

Ayva, Heniye’nin şehadetine dair şu ifadeleri kullandı: “Bizim inancımıza göre, Heniye şehit olmuş ve Rabbine kavuşmuştur. Şehitler ölmez, onlar farklı bir seviyede yaşamaya devam ederler.”

Açıklamanın devamı şöyle: “Asıl üzüldüğümüz ve ‘keşke’ dediğimiz mesele şu: Kendileri daha keyifli yaşasın diye başkalarını öldürenlerden, eziyet edenlerden, onların dışındaki herkes yani biz, nasıl ve ne zaman kurtulacağız? Bunun için ilk adım yaptığımız ne tür bir iş, uğraş, meslek, sanat, faaliyet neyse onu eksiksiz yapmaya, yapanlar arasında dünyanın en iyisi olmaya çabalayacağız. Dürüst olacağız. Sözünde duracak, yalan söylemeyecek, başkasına bırakın haksızlık yapmayı, kalplerini kırmayacağız, hatta fedakarlıkta, iyilikte sınır tanımayacağız. İşte o zaman ne zalimler, ne katiller, ne ahlaksızlar, ne pislikler, ne de en dipteki alçaklar karşımızda durabilir.”

Lokman Ayva, İsmail Heniye’nin bıraktığı mirası ve mücadeleyi devam ettirmenin önemine değinerek, “Bizler, dürüstlük, fedakarlık ve dayanışma içerisinde, Heniye’nin mücadelesini sürdürmeliyiz. Dünya üzerindeki zalimlerin ve sömürücülerin karşısında durabilecek tek güç, bizim birliğimiz ve kararlılığımızdır” şeklinde konuştu.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva’nın bu açıklaması, İsmail Heniye’nin yaşamı boyunca verdiği mücadelenin ve bıraktığı mirasın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ayva’nın sözleri, Heniye’nin hayatı ve mücadelesinin derinliklerine inerek, tüm dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj verdi.