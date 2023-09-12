Çocuklar için eğlenceli, eğitici ve öğretici bir merkez olarak planlanan Doğu Kışla Parkındaki Lokomotif Çocuk Köyü yüzde 70 oranında tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mutlu Şehir Kocaeli’nin mutlu çocuklarına yönelik İzmit Doğu Kışla Parkı içerisinde hazırladığı Lokomotif Çocuk Köyü Projesi’nde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Lokomotif ve vagonlarını andıran proje kapsamında, çocukların eğlenceli zaman geçirebilecekleri, hayal güçlerini geliştirici etkinliklere katılabilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri ve böylece mutlu olabilecekleri bir eğlence alanı hizmete alınacak. 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanan proje, yüzde 70 oranında tamamlanırken kasım ayında teslim edilmesi planlanıyor.

VAGON İÇİ ZEMİN PLATFORMLARI

Proje sahasında çatı saç oluk ve boya imalatını tamamlayan ekipler şu an vagonların çatı ve cephe kaplamalarını yapıyor. Bir yandan da vagon içi zemin platformlarını oluşturan yüklenici firma önümüzdeki günlerde lokomotif duvar ve zemin imalatına başlayacak. Lokomotif Çocuk Köyü Projesi’nde yüzde 70 seviyesine ulaşan Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir tarafından hazırlanan Lokomotif Çocuk Köyü tasarımındaki tesis, çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri bir eğlence merkezi olarak planlandı. Çocuklara yönelik farklı etkinliklerin düzenleneceği proje kapsamında 15 kişilik 8 adet atölye vagonu, 1 adet idari vagon, 1 adet çocuklar için ıslak hacim vagonu ve 1 adet eğitimciler ve ebeveynlere yönelik içinde mutfak nişi de olan bekleme salonuyla birlikte toplam 11 vagondan oluşacak. Ayrıca alan içerisinde yürüyüş yolları, amfi ve çocuk oyun alanı bulunacak.

Proje 11 adet tren vagonu tasarımlı konteynerden yapılıyor. Vagonların yerleşimiyse en önde giriş ve tören alanı, iç kısımda çocuklar için dolaşım alanları, oyun alanı ve açık hava etkinlikleri için tasarlanan bir adet amfiye göre yerleştirilecek biçimde şekillendirildi. Her bir konteyner 3x8 metre ebatlarında toplamda 24 metrekare olacak. Toplam kapalı alan 264 metrekare, projenin park alanı içindeki toplam oturum alanı 1433 metrekare olacak şekilde planlandı.

YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEKLER

Bu özel proje, çocukların takım çalışmasına ve birlikte eğlenme becerilerine destek olup, onlara paylaşmayı ve birlikte başarmayı öğretecek. Ailelere de, çocuklarını eğlenirken öğrendikleri eğitici bir ortamda gözlemleme olanağı sağlanacak.