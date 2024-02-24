Kanserle savaşan ve Şubat ayında doğan minik kahramanlar yeni yaşlarını LÖSEV Ailesi ile birlikte kutladı. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na kayıtlı çocukları katıldığı doğum günü partisi LÖSEV’in İstanbul Ataşehir ve Levent ofislerinde gerçekleşti. Doğum günü partisinde çocuklar dans edip şarkılar söyledi. Birbirinden eğlenceli oyunlar oynadı, sandalye kapmaca yaptı. İSTANBUL (İGFA) - Çocuklar doğum günü pastasını da hep birlikte kesti. Kanseri yenmek için mücadele eden minik kahramanlar yeni yaşlarını kahkahalarla karşıladılar. LÖSEV’in kendileri için hazırladığı hediyeler ve palyaçoların verdiği balonlarla mutlu oldular.

Kurulduğu günden bu yana lösemi ve kanser tanısı almış çocuklara ve ailelerine tedavi sürecinde destek olan LÖSEV, Şubat ayında doğan ve tedavisi devam eden çocuklarını unutmadı. Hastanelerde tedavileri devam ettiği için doğum günlerini kutlayamayan çocuklar, LÖSEV İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasındaki ofis binalarında bir araya geldi. Her ay farklı bir gönüllü firmanın ve LÖSEV Gönüllü dostlarının desteği ile gerçekleşen doğum günü kutlamalarının bu ay ki destekçisi TED İstanbul Koleji ve Medya Yemek oldu. Coşkulu ve eğlenceli partiden çocuklar yüzlerinde gülücüklerle ayrıldılar. Bir günlüğüne de olsa hastane odalarındaki kötü anılarını unutmayı başardılar. Anne babalar ise çocukların yüzündeki mutlulukla mutlu oldular.