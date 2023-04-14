LÖSEV, Ramazan Ayı’nda bağışçılarının destekleriyle bir taraftan hastalarının iftar sofralarına sıcak yemekler ulaştırırken, diğer taraftan düzenlediği büyük iftar buluşmalarıyla, yüzlerce kanser hastasını aynı masa etrafında buluşturdu.BURSA (İGFA) - Devlet desteği olmadan kamu yararına çalışan bir vakıf olan LÖSEV, yüzlerce kanser hastası ve ailesinin katıldığı büyük iftar yemekleri ile kanser hastalarına moral vermeyi, dayanışma duygusunu yaşatmayı, ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinde kendilerinin yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, geleneksel LÖSEV iftar yemeği Bursa’da Nilüfer Belediye Başkan Vekili Sibel Özer’in katılımı ile Nilüfer Davet ’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

LÖSEV Bursa gerçekleştirdiği hastane iftarları ve vakfa kayıtlı hastalarına yaptığı ev ziyaretlerinde de aileleriyle iftar sofralarında bir araya geliyor. Nilüfer Davet’ in ev sahipliğini yaptığını geleneksel LÖSEV iftar yemeğinde semazen gösterisi, Karagöz-Hacivat sahne oyunu, sihirbaz gösterisi ve palyaçoların renkli şovlarıyla gerçekleşen iftarda aileler birlik ve dayanışmanın verdiği mutluluğu yaşadılar.

LÖSEV yaptığı moral etkinlikleri ile aileleri maddi yardımların yanı sıra manevi olarak da desteklemeye devam ediyor.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA “KOLİ KOLİ MUTLULUK”

Sağlıklı, kaliteli, doğal ve her bütçeye uygun LÖSEV Ramazan gıda paketlerinden sipariş vererek, Ramazan Ayı’nda ihtiyacı olan lösemili çocuklar ile kanser hastalarına ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz.

Sizler de Ramazan Ayı’nda Türkiye’deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından, ülkemizin her köşesindeki PTT şubelerinden, LÖSEV Ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, tüm faturalı hatlardan 3406’ya BAGIS ya da 1998’e FİTRE yazıp bir SMS göndererek bağışınızı gerçekleştirebilir, 0312 447 06 60 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgiye https://www.losev.org.tr/bagis/Ramazan.html linkinden ulaşabilir, yardımlarınızı iletebilirsiniz.