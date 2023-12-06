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LÖSEV, lösemili ve kanser hastasına umut olurken, sağlıklı, mutlu yarınlar için el ele birlikte çalıştığı gönüllüleri de unutmadı. “Dünya Gönüllüler Günü” kapsamında, Bursa’daki gönüllüleriyle birlikte Konak 18’de, düzenlenen programda buluştu.BURSA (İGFA) - Her yıl 5 Aralık, gönüllü çalışmaları ve faydalarını duyurmak, gönüllülük bilincini arttırmak amacıyla Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanıyor.

LÖSEV tarafından bu yıl da Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Bursa’da Konak 18 in ev sahipliğinde, düzenlenen Dünya Gönüllüler Programı’na LÖSEV gönüllüleri katıldı.

Gönüllüler düzenlenen programda yapılan çalışmaların sonuçlarını görerek farkındalık kazanırken yıl içinde gönülden destek veren gönüllülere ödülleri takdim edildi.

Düzenlenen gecede tango dans gösterileri, nefes egzersizi sahne showu, ile LÖSEV’in Bursa gönülleri keyifli zaman geçirdiler.

Öte yandan Türkiye genelinde 7 milyondan fazla gönüllüsüyle en çok gönüllü üyeye sahip STK olan LÖSEV, herkesi gönüllü olmaya davet etti.

İlkokuldan üniversiteye kurumlardan emeklilere kadar LÖSEV’de herkesin lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukları yaşama bağlamak için yapılabilecek şeyler olduğuna dikkati çeken LÖSEV, destek olmak isteyen her yaştan gönüllü için farklı projeler sunuyor.

LÖSEV’e gönüllü olmak çok kolay. www.losev.org.tr adresinden gönüllü kayıt formu doldurulabileceği gibi 0312 447 0660 numaralı telefondan da kayıt olunabiliyor.