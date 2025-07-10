LÖSEV, Lösemili Çocuklara ve kanser hastalarına umut olurken, sağlıklı ve mutlu yarınlar için el ele çalıştığı gönüllülerinden oluşan LÖSEV Gönüllü Korosu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Korolar Festivali’nde sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleşen programda LÖSEV Gönüllü Korosu’nun yanı sıra 30 farklı koro sahne aldı. Bu özel etkinlikte tamamen gönüllülerden oluşan İstanbul Avrupa LÖSEV Gönüllü Korosu üyeleri giydikleri LÖSEV tişörtleriyle güçlü mesaj vererek farkındalık oluşturdu.

Canlı müzik eşliğinde 5 türkü ve LÖSEV Marşı’nı seslendiren gönüllüler, özellikle LÖSEV Marşı’nı maske takarak söyledi ve marş sonunda maskelerini atarak maske takmanın zorluklarına vurgu yaptı.

Söz konusu etkileyici gösteri sanatsal bir deneyim sunarken, önemli bir toplumsal duyarlılık mesajı iletti.

Festivalde LÖSEV Korosu'na ayrılan sürede kısa bir konuşma yapılarak LÖSEV'inmisyonu ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı.