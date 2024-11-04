Türkiye genelinde binlerce gönüllüsü ve vakfa kayıtlı hasta ve aileleriyle bir arayan gelen LÖSEV Kocaeli İstasyon Caddesi’nde düzenlediği Farkındalık Kortejinde onlarca gönüllüsü, aile ve destekçisi ile “Biz Kazanacağız” diyerek, el dövizleri ve balonlarla renkli görüntüler oluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak için 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

Hem gönüllü ve kayıtlı ailelerini buluşturmuş oldu hem de lösemili çocukların sesini tüm ile duyurdu. Katılımcılar yol boyunca sloganlarla birlikte “ Sevgi, iyilik ve umut dolu MÜCADELEMİZ sürüyor” mesajı verdi.

RENKLİ KATILIMCILAR Löseminin rengi olan turuncu renk ağırlıkta giyimleriyle haftanın önemine dikkat çeken katılımcılar, coşkulu sloganlar eşliğinde devam eden kortejde LÖSEV Marşını söyleyerek birlik ve beraberliklerini gösterdiler.İzmit Belediyesi açık otobüsü ile kostümlü gönüllülerin de eşlik ettiği kortejde renkli görüntüler yer aldı.

7 KASIM’I TURUNCUYA BOYUYORUZ 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda “Ben de LÖSEV'in ve Lösemili Çocukların yanındayım, turuncumla farkındayım” diyorsanız turuncu renkli bir kıyafet ya da turuncu aksesuarlarınızla bireysel ya da kurumsal fotoğraf paylaşımlarınızı sosyal medya hesaplarınızda #BizKazanacağızLÖSEV,@losev1998 etiketleyerek paylaşabilirsiniz.

