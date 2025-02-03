LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 26 yıldır her bireyin kanser tedavisine ve ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine eşit ve adil bir şekilde erişim hakkına sahip olduğunu savunuyor.BURSA (İGFA) - Lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar ve yetişkin hastalar için çalışan LÖSEV, toplumda farkındalık yaratmayı ve kanserle mücadelede destek sağlamayı sürdürüyor.

Kurum yetkilileri, Türkiye genelinde gönüllülerin ve kanser ile mücadele eden ailelerin de katılımı ile aktivist çalışmaya imza attı. Gönüllüler ve kanser ile mücadele edenler “Kanser Olmak İstemiyoruz, Kanser’e Dur De!, Kanser Değil Biz Güçlüyüz” yazılı pankartlar taşıyarak farkındalık yaratmayı hedefledi.

LÖSEV yetkilileri çalışmada okunan bildiride: “Ülkemizde her yıl 200 bin yeni kanser vakası görüyoruz. Soruyoruz, nasıl ve neden kanser ediliyoruz! Sizler de bu toplumsal sorumluluk ve dayanışma hareketinde LÖSEV ailemize katılın.

Kanserle ve bizi kanser eden şeylerle hep birlikte mücadele edelim. Her birimiz birer kanser savaşçısı olalım. Artık tek bir çocuğumuzu lösemi ve kanserden kaybetmeyelim. Sevgi, İyilik ve Umut dolu bu mücadeleyi biz kazanalım.” İfadeleri ile topluma çağrıda bulundu.