Kontek Yaşama Destek kulübü İzmir’de mandalina fidanı dikimi etkinliği düzenledi. Etkinlik sayesinde hem sürdürülebilir tarıma katkı sağladı, hem de lösemili çocukların tedavi sürecine destek oldu.İZMİR (İGFA) - LÖSEV tarafından kurulan çiftlikte yetiştirilen mandalinalardan elde edilen gelir ile lösemili çocuklar hayat buluyor. İzmir Seferihisar’da bulunan çiftlikteki bu mandalinalar olgunlaştığında, gönüllüler ve kanseri yenen gençler tarafından toplanarak tedavisi devam eden hastalara umut oluyor.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kontek Enerji COO’su Vedat Adak,“Enerji ve Ötesi”mottomuzla hayata geçirdiğimiz Kontek Yaşama Destek Kulübümüz öncülüğünde LÖSEV ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlik,toplumsal farkındalık yaratmakve şirket içi sosyal sorumluluk bilincimizi geliştirme kadına değerli bir adım oldu. Bilinçli bir toplum yaratmak için ilk adımı kendimiz atmalıyız. Katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza ve kıymetli LÖSEV ailesine teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak ve sektörümüzde farkındalık yaratmak için anlamlı projeler gerçekleştirmeye devamedeceğiz." diye konuştu.