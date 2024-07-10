Lösemi ve kanser ile mücadele eden ailelere yardım ulaştıran LÖSEV İyilikler Tırı bu kez depremin yaralarını sarmaya çalışan illereANKARA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV’in 2012’den bu yana yürüttüğü İyilikler Tırı Projesi kapsamında, yardımlar deprem bölgesine ulaşacak.

Lösemi ve kanser ile mücadele eden ailelerin giyim, tekstil, gıda, et, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda, temizlik malzemeleri gibi tüm temel ihtiyaçları karşılanacak. LÖSEV İyilikler Tırı, 16 – 22 Temmuz’da Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay illerindeki ailelere yardım ulaştıracak. İyilikler Tırı’nın son durağı ise depremin ana üssü Kahramanmaraş olacak.

LÖSEV, Kurban Bayramı’nda yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca ihtiyaç sahibi hastalara ve ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor.

Deprem bölgesine gidecek LÖSEV İyilikler Tırı’nda ailelerin tüm ihtiyaçlarının yanı sıra geçtiğimiz ay Kurban Bayramı’nda yapılan bağışlar sayesinde kesilen kurbanların etleri, titizlikle korunan soğuk hava zinciri sayesinde bölge halkına ulaştırılacak. Bu sayede vatandaşların kurban bağışları, sofralarında umut ve dayanışma ruhu olarak da hayat bulacak.

Sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, özellikle lösemi ve kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Araştırmalar kansere yönelik iyileşmeyi sağlayacak fonksiyonların pek çoğu için proteinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan yetersiz protein alımı hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini azaltıyor. Bu nedenle kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan yüzde 50 daha fazla protein ihtiyacı olduğu biliniyor.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNE İYİLİK DOLU TIRLA ULAŞILIYOR

Ankara’dan yola çıkan LÖSEV İyilikler Tırı, Anadolu’nun en uzak şehirlerinden en ücra köylerine ulaşmanın, buradaki lösemili ve kanserli çocukları güldürmenin mutluluğunu yaşatmaya devam edecek. LÖSEV İyilikler Tırı’nın bundan sonraki duraklarında da hazır bulunacak; gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardımı LÖSEV’e kayıtlı aileler ihtiyaçlarına göre, gönüllerince seçebilecek. LÖSEV’e kayıtlı çocuklar oyuncaktan bisiklete, kırtasiyeden çalışma masasına ihtiyaçlarını istedikleri gibi seçme fırsatı yakalayacak.