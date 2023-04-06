Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, LÖSEV tarafından düzenlenen iftar yemeğinde çocuklara ‘Hacivat ve Karagöz’ adlı ortaoyunuyla konuk oldu. Miniklerin aileleriyle birlikte ilgiyle izlediği oyunda, eğlenceli anlar yaşandı.MANİSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ailesi, Anemon Otel’de iftar yemeğinde bir araya geldi.

Vakıf yöneticileri, aileler ve çocukların katıldığı iftar yemeğinde ‘Hacivat ve Karagöz’ sürprizi yaşandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, iftarın yapılmasının ardından sahne alarak, çocuklara eğlenceli ve keyifli anlar yaşattı. İki samimi dost olan Karagöz ve Hacivat’ın bilgiyi, sevgiyi ve arkadaşlığı eğlenceli bir şekilde anlattığı oyun, çocukları eğlendirirken öğretti. İnteraktif olarak gerçekleştirilen oyunda çocuklar kahkahalara boğulurken, Şehir Tiyatrosu oyuncularının performansı herkesin beğenisini topladı. Anlamlı bir akşamda çocuklar için oyun sahnelemekten mutluluk duyduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, ‘Karagöz ve Hacivat’ın çocuklarla buluşmaya devam edeceğini söyledi.