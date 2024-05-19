LÖSEV'in iyileşmiş gençleri, 19 Mayıs’ta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve saygılarını iletmek amacıyla Ulus'ta Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.ANKARA (İGFA) - LÖSEV’in iyileşmiş gençleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tören gerçekleştirdi.

Tören gençlerin Ankara’da Milli Mücadele’nin hatırasını yaşatmak amacıyla yapılan Zafer Anıtı’na çelenk koymaları ile başladı.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın ardından gençlerin "LÖSEV Gençleri olarak daima Atatürk'ün izinde ve onun aydınlık yolunda yürüyen çağdaş LÖSEV gençleri, anma töreninde Gençliğin Ata’ya Cevabı'nı okundu.

“Ey Türk'ün Büyük Atası!İstikbal ve Cumhuriyeti korumak mecburiyeti hasıl olursa içinde bulunacağımız ahval ve şerait ne olursa olsun,kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp,her güçlüğü yenmek azmindeyiz” diyen gençler, Ata’larına olan minnet ve bağlılıklarını ifade etti, Atatürk’ün gençliğe olan güvenini boşa çıkarmayacaklarına dair söz verdi.

Lösemiyi yenen 16 yaşındaki LSV Eğitim Kurumları öğrencisi Hakan Çağan Koçkaya, “Kanserle mücadele eden ve bu zorlu süreçten başarıyla çıkan biz gençlerin, Atatürk'ün izinde yürüyerek, onun gösterdiği çağdaş medeniyet yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu vurgulamak amacıyla bu etkinliği düzenledik.Ata'mızın biz gençlere olan güvenini boşa çıkarmamaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.