LÖSEV, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ve Vakfın 25’inci yılı dolayısıyla Ata'nın huzuruna çıkarak çifte heyecan yaşadı.ANKARA (İGFA) - LÖSEV’in on binlerce Lösemi mücadelecisi çocuğu ve aileleri, iyileşmiş genci, yetişkin kanser hastaları, Aile Komiteleri ve “Sevgiyi, İyiliği, Umudu ve Mücadeleyi” gittiği her yere taşıyan gönüllü ordusu Ata’nın huzurunda bir araya geldi.

Cumhuriyet’ten aldığı güçle yola çıkan LÖSEV, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, minnet ve şükranlarını sunmak için Anıtkabir’e akın etti. 30 Eylül’de gerçekleştirilen törene, LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri, Lösemi ve kanser tedavisi gören çocukları, iyileşmiş gençleri, Aile Komiteleri, bağışçıları ve gönüllüleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce kişi katıldı.

Büyük LÖSEV Ailesi Aslanlı Yol'dan ilerleyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine LÖSEV motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi ve Dr. Ezer, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir avlusunda ‘Büyük LÖSEV Ailesi’ fotoğraf çekiminin ardından,alanda dev Türk Bayrağı açıldı. Ziyaret sonrasında düzenlenen Anıtpark ve Anıttepe Spor Tesisleri’ndeki etkinliklerde, LÖSEV kuruluşu olan LSV Eğitim Kurumları öğrencileri tarafından koro ve dans gösterileri sahnelendi. DJ Serkan Kızılbayır ve Seksen Desibel adlı müzik gurubunun sahne aldığı etkinliklerde Cumhuriyet’in 100’üncü yıl heyecanı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Etkinlikte konuşan Başkan Dr. Ezer, şunları kaydetti:

“8 Kasım 1998‘te bir masa, bir sandalye ile kurulmuş olan LÖSEV, mucize bir başarı öyküsüdür.1990’lı yıllarda LÖSEV kurulmadan önce yüzde 20’lerde olan tedavi başarısını bugün kendi hastanesinde yüzde 94‘lere çıkartmanın haklı gururunu yaşatmaktadır. Ancak yeterli değildir. Neden yüzde 100 başarıyı yakalayamıyoruz?Bu engele rağmen yüzde 94 başarı için gerçekten çok fazla bedel ödedik. Şunu iyi bilsinler kiengel oldukları LÖSEV ya da Dr. Üstün EZER değil, engel oldukları Lösemili Çocuklarımızın hayatıdır.Artık bıraksınlar da bürokrasi ile değil de yalnızca Lösemi Canavarı ile MÜCADELE EDELİM ve yüzde 100 başarıyı gerçekleştirelim.Karşılaştığımız engeller, ödetilen bedeller bize şunu göstermiştir ki:Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk Gençliği ile Türk Halkına bıraktıkları miras değil emanettir. Miras yemeyip emanete sahip çıkarak ülkemizi kuruluş raylarına tekrar oturtacağız. Bugün LÖSEV çocukları – gençleri –aileleri ve gönüllülerinden oluşan on binlerce MAĞDUR insan bir araya gelmiş ve önemli bir mesaj vermiştir.

İnanıyoruz ki Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda sapmadan yürürsek sevgi, iyilik ve umut dolu mücadelemiz de sonunda BİZ KAZANACAĞIZ.25. yıl kutlamalarımız artarak devam edecektir. Önemli mesajlarımız olacak, lütfen bizi izlemeye devam ediniz.”