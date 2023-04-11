Mix ve mastering haricinde şarkının tüm kayıt ve diğer işlemlerini yapan Louis Stotesbery, ne kadar hünerli ve yaratıcı olduğu gözler önüne seriyor.İSTANBUL (İGFA) - Birçok otororite ve müzik eleştirmeni tarafından son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösterilen Louis Stotesbery, tam anlamıyla izleyenleri etkisi altına alacağı performanslarını sergilemek içinde bir yandan hazırlıklarına devam ediyor.

Her şarkısında çıtasını yükselten, kişisel dünyasının hikayelerini cömertçe paylaşan genç müzisyen yeni teklisi ‘Okyanuslarda’, hayatının her aşamasında sanatla derin bağlar kurarak kendine özgü ifade biçiminin son örneği.

Müzisyen kimliğinin yanı sıra oyunculukta yapan genç sanatçı, geçtiğimiz günlerde ‘Gelsin hayat bildiği gibi’ dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı.