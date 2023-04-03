Araç sahiplerine müjde geldi. Akaryakıt ürünlerinden LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,04 lira indirim gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorin iniş çıkışlı seyrini sürdürürken LPG fiyatlarında dikkate değer bir değişim görülmüyordu.

Bu kez LPG için indirim kapıya dayandı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibariyle gelmesi beklenen LPG için indirim 2 lira 4 kuruş olarak belirtildi.

Gelecek olan indirim ile birlikte İstanbul'daki LPG'nin pompa fiyatı ortalama olarak 9,59 liraya düşürülecek. Ankara'da 10,06 kuruşa, İzmir'de ise LPG'nin litre fiyatı 9,84 liraya inecek.