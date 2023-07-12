TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı uzun forvet Luke Maye ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2023-2024 sezonu için kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Mavi Yeşilliler, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında beşinci yabancı oyuncu takviyesini Birleşik Amerikalı uzun forvet Luke Maye ile anlaşma sağlayarak gerçekleştirdi.

North Carolina çıkışlı olan ve kariyerinde daha önce NBA G-League’de Wisconsin Herd, İtalya’da Dolomiti Energia Trento, İspanya’da BAXI Manresa formaları giyen Maye, Manresa ile 2022 yılında Basketbol Şampiyonlar Ligi finali oynama deneyimi yaşamıştı. 2022-2023 Sezonunu İspanya temsilcisi Coviran Granada geçiren Luke Maye, 24 maçta 10.7 sayı-6.3 ribaund-1.2 asist ortalamalarını sergilemişti.

1997 doğumlu ve 2.03 cm boyundaki Luke Maye, uzun forvet (4) pozisyonunda görev yapmaktadır.