Artvin Hopa'da yürütülen farklı operasyonlarda yaklaşık 540 milyon TL değerinde 50 adet lüks araç ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimleri, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturması kapsamında ülke çapında gerçekleştirdiği farklı operasyonları sonucunda, yaklaşık 540 milyon Türk Lirası değerinde 50 adet lüks araç ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimlerinin, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturması kapsamında ülke çapında gerçekleştirdiği farklı operasyonları sonucunda, yaklaşık 540 milyon Türk Lirası değerinde 50 adet lüks araç… pic.twitter.com/IFQc02OpBs— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 2, 2025

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlattı.