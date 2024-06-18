Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, geleceğin teknolojisi hidrojeni kullanmaya başlayan ilk üreticiler arasında yer alıyor.BURSA (İGFA) - Lüksemburg Hidrojen Vadisi’nin (LuxHyVal) açılışına katılan Karsan, daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir gelecek hedefleri doğrultusunda doğadan ilham alarak ürettiği hidrojen teknolojisine sahip e-ATA HYDROGEN aracını sergiledi.

Karsan e-ATA HYDROGEN’in açılışta yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan olarak, LuxHyvAL'in toplu taşıma filosunun yüzde 10’unu hidrojenli araçlardan oluşturma hedefini destekleyen bu projenin bir partneri olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Lüksemburg’da e-ATAK modelimizle geçtiğimiz yıl yüzde 38’lik pay ile elektrikli otobüs pazarının lideri konumunda yılı kapattıklarını söyleyen Baş, "Sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda toplu taşımaya katkı sağlamaya aralıksız devam ederken, hidrojen teknolojisinde de önemli adımlar atıyoruz. Hidrojen yakıtlı araçlar, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede büyük bir avantaj olarak görüldüğünden, özellikle Avrupa Birliği sıfır emisyonlu araçların benimsenmesini teşvik etmek için ciddi politikalar ve destekler sunuyor. Biz de e-ATA HYDROGEN gibi sınıfının en iyi özelliklerine sahip araçlarımızla bu dönüşümde öncü olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.