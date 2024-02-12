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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya ve Defne ilçelerinde düzenlenen halk toplantılarında vatandaşlarla bir araya geldi.HATAY (İGFA) - Normal bir seçim süreci yaşamadıklarına dikkat çeken Savaş, “Yapılan her ankette birinci çıkıyoruz. Benim dışımda başka bir aday da gösterilseydi ben onu desteklemeye hazırdım. Başlangıçta aday olmayı düşünmüyordum. Ama baktım ki AKP yüksek oy oranıyla belediyeyi kazanabilir, ben de yeniden aday oldum. Sadece CHP adına değil, tüm Hataylılar adına aday oldum. Sosyal medyada bilinçli ve organize bir şekilde karalama çalışmaları devam ediyor. Siteminde haklı olan her Hataylı başımızın tacıdır. Biz Hatay halkını tanıyoruz. Hataylılar, kimsenin fitnesine kulak asmaz." dedi.

HBB Başkanı Savaş; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın zamanda yerel seçimlere yönelik sarf ettiği sözlerini ve depremde kaybolan çocukların araştırılması tekfinin Mecliste AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesini de eleştirdi.

Savaş, deprem öncesi kentsel dönüşüm konusunda bazı mahalleleri riskli alan olarak ilan ettiklerini, gerekli dosyaları ise Bakanlığa gönderdiklerini ama resmî bir yanıt verilmediğini bir kez daha gündeme getirdi.

550 bin Suriyelinin Hatay'da demografik yapıyı tehlikeye soktuğunu ileten Başkan Savaş, Hatay'ın sosyal ve kültürel yapısı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’ın yerel yönetimlerine yönelik kurduğu cümlelerden dolayı üzüldüklerini aktaran vatandaşlar, "Umudumuz sensin!" sözleriyle Savaş'a desteklerini ilettiler.

KİRACILARA YÖNELİK KONUT PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Depremde zarar görmeyen yolların ağır ve paletli iş makineleri yüzünden zarar gördüğünü dile getiren Savaş; yol, su ve köprü gibi sorunların çözümü için de ilgili birimlerde yeni görevlendirmeler yaptı.

Savaş, bu yaz büyük yatırımlarla kanalizasyon çalışmalarında da önemli projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrasındaki çalışmalarını anlatan Savaş, “Su faturalarında uygun ödeme fırsatları sunuyoruz. Gelirlerimizin düşmesine rağmen Hatay’a hizmete devam ediyoruz. HBB olarak deprem sonrası evsiz kalan kiracılara yönelik konut projesini hayata geçireceğiz.” açıklamalarında bulundu.

Depremden sonra Hatay’dan hiç ayrılmadığını sık sık gündeme getiren Savaş, “İlk 5 gün iş makineleri Hatay'a sokulmadı. Başka yerlere yönlendirildi. İnsanlarımız enkaz altında bağırarak can verdi. Hatay için ilk günden beri çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Savaş'a ziyaretlerinde CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Dr. Hüseyin Aksoy ve CHP Defne Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Özgün eşlik etti.