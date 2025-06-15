Konya’nın Meram ilçesindeki Lystra Antik Kenti’nde 2025 kazı çalışmaları başladı; Aziz Pavlus’un ziyaretleriyle Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan kent, inanç turizmi ve arkeoloji açısından dikkat çekiyor.KONYA (İGFA) - Konya’nın Meram ilçesinde yer alan ve Anadolu’nun yanı sıra dünya ve Hristiyanlık tarihi için büyük önem taşıyan Lystra Antik Kenti’nde 2025 yılı kazı çalışmaları start aldı.

Meram Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle 2024’te başlayan kazılar, Botsa ve Hatunsaray bölgeleri arasında, Konya’yı güneye bağlayan tarihi yol üzerindeki bu Roma koloni kentinde sürüyor.

Lystra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, 2025’in ikinci kazı sezonu olduğunu belirterek, “Geçen yıl kentin ana kilisesi olduğu düşünülen büyük bir yapı keşfettik. Bu yapı, Hristiyanlık tarihi ve inanç turizmi açısından son derece önemli” dedi. İncil’de adı geçen nadir kentlerden biri olan Lystra’nın, Aziz Pavlus’un üç kez ziyaret ettiği bir hac merkezi olarak Hristiyan dünyasında kutsal kabul edildiğini vurgulayan Mimiroğlu, “Dünyanın 80’e yakın kilisesinde, Aziz Pavlus’un Lystra ziyaretleri ünlü sanatçılar tarafından resmedilmiş. Bu, kentin uluslararası önemini gösteriyor” diye konuştu.

SOSYAL PROJELER VE ARKEOLOJİ YAZ KAMPI

Kazıların Kasım 2025’e kadar devam edeceğini belirten Doç. Dr. Mimiroğlu, projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Meram Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin destekleriyle yürütüldüğünü aktardı.

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden bilim insanlarının katıldığı kazılarla birlikte sosyal projeler de hayata geçirileceğini belirten Doç. Dr. Mimiroğlu, Temmuz ayında Aziz Pavlus’un Lystra ziyaretlerini konu alan tabloların sergileneceği bir etkinlik ve “Arkeoloji Yaz Kampı” düzenleneceğıni kaydetti. Mimiroğlu, “Lystra’nın dini ve kültürel mirasını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Kazılar ilerledikçe ve sosyal faaliyetler arttıkça, dünyanın dört bir yanından daha fazla ziyaretçi bekliyoruz” dedi.