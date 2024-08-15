Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda modernize edilen M60 T tankı ile deniz tipi Uzaktan Komutalı Ateşleme Sistemi ve Fırtına II Obüs'ün kabulünü gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak gerçekleştirilen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda M60 T Tankı ve Fırtına II Obüsü'nün kabul faaliyetlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamayı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk yaptı.

Yerli ve millî savunma sanayisinin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda modernize edilen M60 T tankı, Deniz Tipi Uzaktan Komutalı Ateşleme Sistemi (USAS) ve T-155 Kundağı Motorlu Fırtına II Obüs”ün muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandığı bildirildi.

