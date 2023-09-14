Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen MABEM’lerde yeni dönem planlanıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM’lerde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı kayıtları sürerken, yeni dönem için planlamaları da devam ediyor.

Geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek hedefiyle Manisalı gençlere hizmet veren MABEM’in yeni dönemiyle ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e sunum yapıldı.

Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar ve Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen yer aldı. Toplantıda Başkan Cengiz Ergün’e MABEM ile ilgili sunum yapıldı. Mevcut çalışmaların değerlendirildiği sunumda, önümüzdeki süreçte eğitim merkezlerinin daha da geliştirilmesi noktasında görüşmeler gerçekleştirildi.