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Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde (MABEM)ortaokul öğrencilerine yönelik deneme sınavları yapılıyor. Deneme sınavında başarılı olan öğrencilere ise çeşitli ödüller veriliyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürü Erkan Tekgül, Büyükşehir Belediyesine bağlı semt konaklarının 6’sında sadece ortaokul öğrencilerinin eğitim aldığını söyledi.

Tekgül, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk deneme sınavını yaptıklarını belirterek, her ay düzenli olarak deneme sınavlarının yapılacağını söyledi.

Semt konaklarında verilen eğitimleri detaylı bir şekilde anlatan Tekgül, “Kurs merkezlerimizde eğitim alan öğrencilerimiz geçen sene çok güzel başarılar elde ettiler. Depremden sonra da çocuklarımıza online eğitim vererek, öğretmenlerimiz eğitim sürecine devam ettiler. Ayrıca bursluluk sınavlarına girecek 300’e yakın öğrencimiz içinde telafi eğitimleri düzenledik. Depremden sonra sınıf ortamını teneffüs etmeyen öğrencilerimize tekrardan sınıf ortamı kazandırarak, büyük bir başarı elde ettik. 2023-2024 eğitim-öğretim yılına da büyük hedeflerle başladık. 1100’e yakın çocuğumuz ortaokul grubunda eğitimlerine başladı. Biz her ay çocuklarımız için deneme sınavı düzenliyoruz ve bu hafta da ilk deneme sınavımızı gerçekleştirmiş olduk. Öğrencilerimizin başarı düzeyleri ve eğitim seviyelerini ölçmek istedik. Her deneme sınavından sonra öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz" diye konuştu.

Müdür Tekgül, 6 semt konağın tamamında ortaokul öğrencileri olduğunu belirterek, sınavlarda elde ettiği başarıya göre de ödüllendirdiklerini söyledi.