Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazır olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novak'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Novak'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Novak'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke millî marşları çalındı.

Daha sonra, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Türkiye ve Macaristan bayraklarının bulunduğu merdivende duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Novak, gazetecilere poz verdi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Macaristan heyeti de katıldı.

https://youtu.be/MuOOwhL0c_s

"EKONOMİK VE TİCARİ MÜNASEBETLERİMİZ GİDEREK GÜÇLENİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele aldık. 2024 senesini de ortak kültür yılı olarak kutlayacağız. Ticaret hacmimiz geçen sene 3,5 milyar dolara ulaştı. Atılacak adımları birlikte değerlendirdik. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor. Ayrıca güncel meseleler hakkında da fikir teatrisinde bulunduk.