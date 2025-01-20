Bursa’nın gururu Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, Türkiye markası olma yolunda ilerliyor. Sportif başarıyla göz dolduran ortaokul, bir günde üç şampiyonluk kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa'da eğitim öğretim veren Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, bir günde 3 farklı şampiyonluk yaşadı.

Futsal YILDIZ Erkekler, Basketbol YILDIZ Kızlar ve Basketbol YILDIZ Erkekler kategorilerinde gelen şampiyonluk okulda büyük sevinç yaşattı.

Şampiyonluklarda emeği geçen herkese tek tek teşekkür eden Okul Müdürü Mustafa BAY, “Başta teknik heyet ve sporcularımız olmak üzere idarecilerimize, Beden Eğitimi öğretmenlerimiz Senai YILDIZ, Göknur ÖZCAN, Nagihan NAMLEGJİ ve Vedat ŞEREF' e, tüm öğretmenlerimize, aile birliği ve destek olan velilerimize sonsuz teşekkürler. Ayrıca şimdiden 3 branşta grup ve Türkiye finallerine katılacağız” dedi.

Bir günde üç farklı kategoride şampiyonluk yaşayan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu’nun Müdürü Mustafa Bay, kendilerine bu imkanı sağlayan hayırsever Sebahattin Gazioğlu'nun yanı sıra kuruluşundan bugüne okulun marka haline gelmesine katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. Futsal takımının başarısını değerlendiren Müdür Bay, okul tarihindeki ilk futsal şampiyonluğunun da hayırlı olmasını diledi. Bu konuda özellikle Beden Eğitimi Vedat Şeref'in takımının hazırlanmasında ve teknik yönetimi nedeniyle ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Bay, "Futsalda artık Türkiye Şampiyonasında da centilmence mücadele ve madalya bekliyoruz. Ayrıca sportif başarıların yanı sıra, bu sene e-twinning School belgesi aldık. Teknofest alanında öğrencimiz Türkiye 2. liği kazandı. Akademik başarıların projelendirmesini de şimdiden yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.