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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu ve kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı.ANKARA (İGFA) - Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 68kg'da Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Ukrayna'dan Tetiana Sova Rizhko'yu 5-2 yenerek altın madalya kazandı.

"Madalya sırası kadın güreşçilerimizde!" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu’nu tebrik ederken, yine Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlar 76 kg'da Yasemin Adar Yiğit'in finalde Ukrayna'dan Anastasiia Shustova'yı teknik üstünlükle yenerek üst üste 3, toplamda 7. Avrupa şampiyonluğunu kazandığını duyurdu.

"Yasemin bildiğiniz gibi" diyen Bakan Bak, paylaşımında "Üst üste 3’üncü, toplamda 7’nci kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit’i kutluyorum" ifadelerine yer verdi.